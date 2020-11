Gelinim Mutfakta 9 Kasım Pazartesi puan durumu! Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da 9 Kasım puan durumu yarışma programının sunucusu Onur Büyüktopçu tarafından açıklandı. Yarışma programlarının arasında en çok izlenen Gelinim Mutfakta'da bugünün puan durumunu ve günün birincisini sizler için derledik.

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta gün birincisi Esra oldu. Çeyrek altının sahibi Esra oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 KASIM PUAN DURUMU

9 Kasım puan durumu açıklandı. Bugüne ait puanlar, Onur Büyüktopçu tarafından günün sonunda açıklandı. İşte puan durumu...

Esra 23

Aysun 18

İlayda 17

Gizem 7

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu ise Türkiye'nin önde gelen ses sanatçısı Fatih Ürek üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU?

Fatih Ürek’in sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Fatih Ürek’in sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.