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Gelinim Mutfakta 9 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 9 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın ortasında kimin birinci olduğu ve kimin elendiği merakla araştırılıyor. Peki 9 Mart 2022 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta 9 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

Gelinim Mutfakta 9 Mart 2022 Çarşamba puan durumu | 9 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışmada haftanın üçüncü gününde kıyasıya mücadele başlıyor. Programı severek takip edenler günün birincisinin kim olduğunu ve hangi gelinin elendiğini merak ediyor. Biz de haberimizde 9 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta 9 Mart 2022 Çarşamba puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA 8 MART 2022 ÇARŞAMBA PUAN DURUMU

Miyase: 

Yeşim: 

Hasret: 

Fatma: 

9 MART GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU? 

Gelinim Mutfakta'da haftanın ortasında, henüz günün birinci olan isim belli olmadı.

DÜNÜN BİRİNCİSİ

Günün sonunda aynı puanı alan Yeşim ve Fatma birinci olurken yapılan kura sonucunda çeyrek altının sahibi Fatma oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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