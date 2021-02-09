Ağaç Kayık Yapım İşçisi Meslek Kodu Nedir?Ağaç İşleri Öğretmeni-Ortaöğretim Meslek Kodu Nedir?Ağaç İşleme Tezgahı Ayarcısı Meslek Kodu Nedir?MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısında konuşuyorAğaç İşleme Tezgahı Ayarcı Operatörü Meslek Kodu Nedir?Ağaç İlaçlama İşçisi (Ağaç İşlemede) Meslek Kodu Nedir?Ağaç Emprenye İşçisi Meslek Kodu Nedir?Ağaç Çentikçisi (Kauçuk Hariç) Meslek Kodu Nedir?Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) Meslek Kodu Nedir?Ağ Veri Tabanı Yöneticisi Meslek Kodu Nedir?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta 9 Şubat Salı puan durumu | 9 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Şubat Salı puan durumu | 9 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 9 Şubat Salı puan durumu yeni haftayla birlikte araştırılmaya başlandı. Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler kıyasıya yarışıyor. El lezzetlerini yarıştıran gelinler arasına 9 Şubat Salı tarihinde yeni bir isim daha dahil oldu. Peki 9 Şubat Salı gelinim mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta 9 Şubat Salı puan durumu haberimizde...

Gelinim Mutfakta 9 Şubat Salı puan durumu | 9 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

9 Şubat Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? Kanal D ekranlarının reyting rekorları yarışma programı Gelinim Mutfakta yepyeni bir haftaya giriş yaptı. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmazken gelinlerde muhteşem tariflerle puanları toplamaya çalışıyor.

Peki tüm bu polemiklerin sonunda Gelinim Mutfakta'da 9 Şubat Salı günün birincisi kim oldu? Hangi geline kaç puan verdiler? 9 Şubat Salı Gelinim Mutfakta'nın tüm detayları haberimizde... 

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 9 ŞUBAT SALI

Buna göre, Gelinim Mutfakta haftanın birincisi olan ve çeyrek altın alan isim günün sonunda belli olacak. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. 

PUAN DURUMU

Zeynep:

Aysun:

Esin: 

Sibel:

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Seda Sayan'ın sunumu ile hafta içi her gün 12:45 de izleyicisi karşısında oluyor. Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

Bölge Gündem
Editör Ekibinin Ortak Haberi
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT