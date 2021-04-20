Gelinim Mutfakta Acem Pilavı tarifi... Hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında bugün (20 Nisan 2021) gelinler Acem Pilavı yaparak puan toplayacak. Peki Acem Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtı...

ACEM PİLAVU MALZEMELERİ

100-150 gram kuşbaşı et

2-3 adet havuç

1 kase pirinç

1 adet büyük boy soğan

tuz

sıvı yağ (tercihim zeytin yağı)

birkaç damla limon suyu

ACEM PİLAVI NASIL YAPILIR?

-Öncelikle eti tencereye aldıktan sonra çok az su ilave edip kısıt ateşte pişirin.

-Pirincin üzerine kaynamış su ekleyip bekletin. (biraz tuz ekleyebilirsiniz).

-Etler suyunu çekip piştikten sonra üzerine yağı ve ince ince kıyılan soğanları ekleyin.

-Etleri 3-5 dakika kadar kavurduktan sonra uzun uzun doğranan havuçları ilave edin ve 3-5 dakika kadar da havuçları kavurun.

-Ardından havuçların üzerine 2 kase kadar kaynamış su ekleyin ve pilavın tuzunu ayarlayın.

-Birkaç damla da limon sıkın.

-Pilavın suyu kaynayınca ıslatılan pirinçleri soğuk suda iyice yıkayıp tencereye ekleyin ve pişmeye bırakın.

-Pilavın suyu çekilince dinlenmeye bırakın... Ve hazır, Afiyet olsun.