Gelinim Mutfakta Acı Biber Reçelli Muska Böreği tarifi | Acı Biber Reçelli Muska Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Acı Biber Reçelli Muska Böreği yaparak birbirleriyle yarışıyor. Çeyrek altını kazanmak için birbirleriyle mücadele eden gelinleri izleyen seyirciler böreğin nasıl yapıldığını merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Acı Biber Reçelli Muska Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Acı Biber Reçelli Muska Böreği tarifi...

ACI BİBER REÇELLİ MUSKA BÖREĞİ MALZEMELERİ

2 adet Meksika Biberi (jülyen doğranmış)

1/2 adet Kapya Biber (jülyen doğranmış)

1/2 bardak Su

1/2 bardak Şeker

1 yemek kaşığı Limon Suyu

Kıymalı Muska Böreği Malzemeleri

200 gram Kıyma

1 adet Soğan

1/4 bardak Ceviz

2 yemek kaşığı Dolmalık Fıstık

2 çay kaşığı Yenibahar

1 çay kaşığı Tarçın

3 yemek kaşığı Maydanoz

2 yemek kaşığı Zeytinyağı

1 yemek kaşığı Tereyağı

Tuz, Karabiber

2 adet Günlük Yufka

Kızartmak için Sıvı Yağ

ACI BİBER REÇELLİ MUSKA BÖREĞİ TARİFİ

Püf Noktaları

Böreğin iç harcını hazırlarken, tereyağını tavanın altını kapattıktan sonra eklerseniz, yumuşak bir iç elde edebilirsiniz.

Acı Biber Reçeli Nasıl Yapılır?

Kapya biber ve Meksika biberini bir sos tavasının içerisine alın.

İçerisine şekeri ekleyin ve üzerinden suyu gezdirin.

Sos tavasını ocağa alın ve kısık ateşte kaynama noktasına getirin.

Kaynadığını görünce içerisine limon suyunu ekleyin ve 7-8 dakika daha pişirip altını kapatın.

Kıymalı Muska Böreği Nasıl Yapılır?

Tavayı ocağa alın ve altını açıp tavayı ısıtın.

Dolmalık fıstıkları ve cevizi tavaya alın ve renk değiştirene kadar kavurun.

Zeytinyağını ve kıymayı ekleyin.

Kıymayı bir tahta kaşık yardımıyla ezerek pişirin.

Kıymanın piştiğini gördükten sonra soğanı ilave edin.

Yemeklik doğranmış soğanı ilave edin ve soğan da pişene kadar 5-6 dakika daha kavurmaya devam edin.

Ocaktan almadan önce baharatları da ilave edin ve biraz daha karıştırın.

Tavanın altını kapatın ve tereyağını ilave edin.

Son olarak maydanozu ekleyin ve 2-3 dakika kadar ılıması için bekleyin.

Yufkayı dört parmak kalınlığında olacak şekilde şeritler halinde kesin.

Yufkanın uzun olan yerlerini de uzunlamasına ortadan ikiye keserseniz; daha bol içli ve daha az yufkalı ve daha lezzetli bir börek elde edebilirsiniz.

Yufkayı tezgahın üzerine serin ve bir tatlı kaşığı harçtan koyup muska şeklinde sarın.

Kızartma tavasına sıvıyağ koyun ve altını açıp kısık ateşte ısıtın.

Yağ ısınınca börekleri tavaya alın ve her iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.

Börekleri kağıt havluya alın ve 2-3 dakika yağını çekmesini bekleyin.

Börekleri bir servis tabağına alın ve yanında acı biber reçeli ile birlikte servis edin.

Afiyet olsun.