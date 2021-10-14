Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Adana Demirspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Balık Temizleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Balık Temizleme İşçisi Maaşları ve İş İlanlarıKumarhane'de şaşırtan uyarı: "İçeri girerken maskeyi çıkarın, sizi tanıyalım"Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Mahya Kiremidi ne demek, TDK'ya göre Mahya Kiremidi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanlarıİstanbul Tuzla'da şaşkına çeviren görüntüler! Cadde köpükle kaplandı, görenler cep telefonuna sarıldıGZT Giresunspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Dış Lastik Tamircisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Dış Lastik Tamircisi Maaşları ve İş İlanları
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün atom dana tarifini deniyor. Programı kaçırmadan izleyen seyirciler Atom Dana tarifini merakla araştırıyor. Peki Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta atom dana tarifi...

Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler atom dana tarifini deniyor. Tarifi merak edenler hemen Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını aratmaya başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde Gelinim Mutfakta atom dana tarifine yer verdik. İşte detaylar...

ATOM DANA MALZEMELERİ NELERDİR?

750 gram dana kuşbaşı
2 adet soğan
2 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı kekik

Atomu için
450 gram süzme yoğurt
2 adet patlıcan
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için
5 adet Arnavut biberi
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı sıcak su

ATOM DANA NASIL YAPILIR?

Malzemelerin açıklanmasının ardından gelinler ve kayınvalideler birbirleri ile istişarede bulunarak yemekleri nasıl yapacakları konusunda fikirlerini söylediler. Yarışmayı izleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT