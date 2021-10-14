Gelinim Mutfakta atom dana tarifi | Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler atom dana tarifini deniyor. Tarifi merak edenler hemen Atom dana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını aratmaya başladı. Biz de bunun üzerine haberimizde Gelinim Mutfakta atom dana tarifine yer verdik. İşte detaylar...

ATOM DANA MALZEMELERİ NELERDİR?

750 gram dana kuşbaşı

2 adet soğan

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı kekik

Atomu için

450 gram süzme yoğurt

2 adet patlıcan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için

5 adet Arnavut biberi

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıcak su

ATOM DANA NASIL YAPILIR?

Malzemelerin açıklanmasının ardından gelinler ve kayınvalideler birbirleri ile istişarede bulunarak yemekleri nasıl yapacakları konusunda fikirlerini söylediler. Yarışmayı izleyerek nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz...