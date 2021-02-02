Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Gelinler arasında kıyasıya mücadele bu hafta da tüm hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz cuma günü Sibel Hanım haftanın en düşük puanıyla yarışmadan elendi. Bu hafta yerine kimin geleceği bir hayli merak ediliyordu. Yeni yarışmacı Ayten hanım oldu. Peki Ayten hanım kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta Ayten kayınvalidesi kim?

GELİNİM MUTFAKTA AYTEN VE KAYINVALİDESİ NERİMAN KİMDİR?

Dişi bir rakip olduğu şimdiden belli olan Ayten hanım kayınvalidesi Neriman hanım ile yarışmaya dahil oldu. Ayten hanım aslen Azerbaycanlıdır. 6 senelik evli olan Ayten hanımın bir kızı var. Yarışmaya İstanbul'dan katılan yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyleyen Neriman hanım da gelini kadar sivri dillli...

Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten hanım, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi.

işte yeni gelin yarışmacısı hakkında kendi anlatımıyla bilgiler;