Gelinim Mutfakta Balkabaklı Baklava tarifi |Lahana Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Lahana Böreği tarifi nedir? Balkabaklı Baklava bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Balkabaklı Baklava tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Balkabaklı Baklava yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Balkabaklı Baklava yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Balkabaklı Baklava yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Balkabaklı Baklava nasıl yapılır? Lahana Böreği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...
BALKABAKLI BAKLAVA TARİFİ VE MALZEMELERİ
Malzemeler
12 yaprak baklava yufkası
1 su bardağı eritilmiş tereyağı
İç harcı için
1 kg soyulmuş balkabağı
1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
1 çay bardağı toz şeker
2 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı vanilya
Un
Şerbet için
3 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
Yarım limonun suyu
BALKABAKLI BAKLAVA NASIL YAPILIR?
Şeker ve suyu tencereye alın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Balkabağını rendeleyip 2 saat süzgeçte bekletin. Elinizle tekrar sıkarak suyunu süzün. Balkabağını büyük bir kaba alın. Ceviz, tarçın, vanilya ve 1 çay bardağı şekeri ekleyip karıştırın. 6 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek fırın tepsisine dizin. En üstteki yufkaya da tereyağı sürün. Biraz un serpip balkabaklı harcı üzerine yayın. Kalan 6 yufkayı da aralarına tereyağı sürerek harcın üzerine dizin. Son yufkanın üzerine tereyağı sürün. Keskin bir bıçakla keserek dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine gezdirerek dökün. Soğumaya bırakın. Servis yapın.