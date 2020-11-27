Gelinim Mutfakta Balkabaklı Baklava tarifi |Lahana Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Balkabaklı Baklava yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Balkabaklı Baklava yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Balkabaklı Baklava nasıl yapılır? Lahana Böreği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

BALKABAKLI BAKLAVA TARİFİ VE MALZEMELERİ

Malzemeler

12 yaprak baklava yufkası

1 su bardağı eritilmiş tereyağı

İç harcı için

1 kg soyulmuş balkabağı

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 çay bardağı toz şeker

2 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı vanilya

Un



Şerbet için

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu



BALKABAKLI BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Şeker ve suyu tencereye alın. Su kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika kaynatın. Limon suyunu ekleyip tencereyi ocaktan alın. Balkabağını rendeleyip 2 saat süzgeçte bekletin. Elinizle tekrar sıkarak suyunu süzün. Balkabağını büyük bir kaba alın. Ceviz, tarçın, vanilya ve 1 çay bardağı şekeri ekleyip karıştırın. 6 yufkayı aralarına eritilmiş tereyağı sürerek fırın tepsisine dizin. En üstteki yufkaya da tereyağı sürün. Biraz un serpip balkabaklı harcı üzerine yayın. Kalan 6 yufkayı da aralarına tereyağı sürerek harcın üzerine dizin. Son yufkanın üzerine tereyağı sürün. Keskin bir bıçakla keserek dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Ilık şerbeti sıcak baklavanın üzerine gezdirerek dökün. Soğumaya bırakın. Servis yapın.