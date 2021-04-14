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Gelinim Mutfakta Ballı Mahmudiye tarifi | Ballı Mahmudiye yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler değil kayınvalideler yarışacak. Seda Sayan 14 Nisan 2021 tarihli bölümde bu kez yarışmacıların kaynanalar olduğunu açıkladı. 4 kaynana bugün Ballı Mahmudiye yapacak. Yarışmanın izleyicileri de Ballı Mahmudiye yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını araştırmaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta Ballı Mahmudiye tarifi ...

Gelinim Mutfakta Ballı Mahmudiye tarifi | Ballı Mahmudiye yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta'da bugün bir ilk yaşanacak. İlk kez gelinler değil kaynanalar yemek yapacak. 4 kaynana stüdyoda Ballı Mahmudiye yemeğini en güzel şekilde yaparak en yüksek puanı almaya çalışacak. Kahkaha dolu geçen bu bölümde Ballı Mahmudiye tarifi merak edildi. İşte Gelinim Mutfakta Ballı Mahmudiye tarifi...

BALLI MAHMUDİYE MALZEMELERİ

Ballı Mahmudiye yapımı için malzemelere şöyle;

500 gr kemikli tavuk but
500 gr tavuk göğüs eti
1 orta boy soğan
2 yemek kaşığı bal
100 gr kuru kayısı
100 gr badem
50 gr kuru üzüm
Yarım çay bardağı (70 ml) riviera zeytinyağı
1 limon
1 çay kaşığı tarçın
Tuz
Yarım litre tavuk suyu
4~5 dal dereotu veya maydanoz

BALLI MAHMUDİYE NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk etlerini bol suyla içine biraz tuz ekleyerek haşlayalım. Ardından önce suyu ayıralım sonra da tavuk etlerini kemiklerinden ayıralım. Geniş bir tencereye yağı dökelim ve haşlanmış tavuk etlerini ekleyip pembeleşinceye kadar hafifçe kızartalım. Soğanı küp küp doğrayıp ilave edin, birkaç dakika da böyle kavuralım. 10 dakika ılık suda bekletilmiş bademlerin kabuklarını soyup tencereye ekleyelim. Hafif pembeleştikten sonra üzerine bal, üzüm, kuru kayısı, tarçın, tuz, 1 limonun suyu ve yarım litre tavuk suyunu ilave edelim. Tencerenin kapağını kapatalım ve kısık ateşte 30 dakika pişirelim. İnce kıyılmış dereotu veya maydanozla da süsledikten sonra yemeğimiz hazır. Afiyet Olsun...

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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