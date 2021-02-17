Gelinim Mutfakta Ballı Susamlı Tavuk tarifi | Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ballı Susamlı Tavuk tarifi... Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar Ballı Susamlı Tavuk yapıyor. Peki Ballı Susamlı Tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...

BALLI SUSAMLI TAVUK MALZEMELERİ VE TARİFİ

Ballı Susamlı Tavuk yapımı için gelinlere 45 dakika süre tanındı. İşte malzemeler;

300 gr tavuk göğüs eti

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Kızartmak için ise sıvı yağ gereklidir.

Sosu İçin;

3 yemek kaşığı susam

2 yemek kaşığı ketçap

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı bal

2 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Servis için ise ince kıyılmış taze soğan gereklidir.

BALLI SUSAMLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Öncelikle 3 yemek kaşığı susamı bir tava içine koyup, hafifçe kahverengi olana kadar yakmadan kavurunuz.

Sonra kavrulan susamı ocaktan alıp, başka bir kaba aktarıp, soğumaya bırakınız.

Ardından göğüs etini çok büyük ve çok küçük olmayacak şekilde küpler halinde kesiniz.

Daha sonra orta büyüklükte derin bir kap yumurtayı kırınız.

Üzerine 3 yemek kaşığı mısır nişastası ekleyip, pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice çırpınız.

Önceden doğradığınız tavuk etlerini yumurtalı karışımın içine koyup, iyice karıştırınız.

Sos için;

Bir tencereye 2 yemek kaşığı soya sosu, 2 yemek kaşığı ketçap, 2 yemek kaşığı limon suyu, 2 yemek kaşığı bal, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 diş rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiber ve zencefili ekleyiniz.

Sonra sosun içine kavrulmuş susamı koyunuz.

Bütün sos malzemelerini tamamiyle karıştırıp, bir kenara alınız.

Ardından yumurtalı nişastalı karışımın içinde olan tavuk etlerini sırasıyla alıp, kızgın yağ içine koyunuz.

Tavuk etlerini kızgın yağ içinde hem arkasını hem de önünü kızartınız.

Sosu ısıtınız ama sakın kaynatmayınız.

Sonra kızarttığınız tavuk etlerini sosun üzerine tek tek ekleyiniz.

Tavuk etlerinin sosa iyice karıştırınız.

Bittikten sonra tencerenin kapağını kapatınız.

Ballı susamlı tavuk etlerinin içleri bütünüyle pişinceye kadar kısık ateş üzerinde 10 dakika pişiriniz.

Ballı susamlı tavuk piştikten sonra servis tabağına alıp, üzerine isteğe göre incecik doğranmış taze soğan yaprağı serpiştiriniz... Ve hazır, Afiyet Olsun...