Gelinim Mutfakta Beğendili Piliç Pirzola Tarifi |Beğendili Piliç Pirzola nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Beğendili Piliç Pirzola yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Beğendili Piliç Pirzola yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Beğendili Piliç Pirzola nasıl yapılır? Beğendili Piliç Pirzola tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

BEĞENDİLİ PİLİÇ PİRZOLA MALZEMELERİ

Beğendi İçin;

6 adet patlıcan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 (yarım) su bardağı süt

1/2 (yarım) su bardağı kaşar peyniri

Tuz

Karabiber

Tavuk İçin;

750 gr pirzola tavuk

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak

Toz biber

Karabiber

Tuz

(Arzunuza göre baharatları çeşitlendirebilirsiniz)

BEĞENDİLİ PİLİÇ PİRZOLA NASIL YAPILIR?

Patlıcan beğendi için; patlıcanları közlüyoruz ve soyarak ufak ufak doğruyoruz.

Tavaya tereyağı ve zeytinyağını alarak, un ilave edip kavuruyoruz.

Patlıcanları unun üzerine alarak, iyice eze eze karıştırıyoruz.

Ardından ocağın altını kısarak, patlıcana sütü yavaşça ekliyoruz.

Kaynayana dek karıştırıyoruz. Kaynayınca, kaşar ve tuz ekleyerek ocağı kapatıyoruz. Kıvamı koyu ise, sıcak su ekleyebilirsiniz.

Tavuk için; jülyen şeklinde tavuklarımızı keserek, sosu ile bütünleşmesini sağlıyoruz. Eğer 1 gün önceden tavuk karışımını hazırlarsanız enfes oluyor tavsiye ediyorum ama acilse hemen yapabilirsiniz tabi.

Tavukları tavaya yağ almadan, teker teker koyarak iki tarafının pişmesini sağlıyoruz. Izgara lezzetinde oluyor şiddetle tavsiyemdir.

Beğendiyi tabağa alarak, üzerine tavukları yerleştiriyoruz.

Afiyet olsun...