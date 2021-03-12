Gelinim Mutfakta Berliner ve Donut tarifi | Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta yarışmacılarının yaptığı Berliner ve Donut tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.
BERLİNER ve DONUT MALZEMELERİ VE TARİFİ
Hamuru İçin malzemeler şöyle;
*3 su bardağı
*1 su bardağı oda sıcaklığında süt
*2.5 çorba kaşığı şeker
*1 paketin stant maya
*2 çorba kaşığı
*3 adet yumurta sarısı
*1 çimdik tuz
Kızartmak için;
*2 bardak sıvıyağ
Berliner'in İçi İçin malzemeler şöyle;
*1 bardak çilek reçeli
*2 çorba kaşığı sıcak su
Berliner'in Üzeri İçin;
*2 çorba kaşığı pudra şekeri
Donut'un üzeri için malzemeler şöyle;
*80 gr.bitter pul çikolata
*3 çorba kaşığı pasta süsü
BERLİNER ve DONUT NASIL YAPILIR?
*Hamur malzemelerini derin bir kapta ya da hamur yoğurucuda pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. *Güzelce mayalandırdım.
*Elinizdeki hamuru ikiye bölün.
*Böldüğünüz bir parçayı 6 ya bölüp, yuvarlayın.
*Bezelerin ortasını çay bardağı yardımıyla kesin.
*Üzerini örtüp dinlenmeye alın. Bu yaptığımız işlem donutlar için.
*Kestiğiniz parçaları geri kalan hamura ekleyip, merdane yardımıyla açın ve bardak yardımıyla 6 adet yuvarlak kesin.
*Kestiğiniz yuvarlakları ikinci defa mayalanması için üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalandırın.
*Berliner için çilek reçeline iki çorba kaşığı sıcak su ekleyip blendırdan geçirin. Sıkma torbasına alın
*Donut için kremayı kaynatıp, ateşten alın ve içinde bitter çikolata pullarını eritin.
*Orta sıcaklıkta ısıttığınız sıvı yağda önlü arkalı olacak şekilde hamurları 5 dakika kızartın.
*Kızaran donatların üst yüzeyini çikolataya batırıp, pasta süsleriyle süsleyin.
*Kızaran berlinerlerin içine çekilmiş çilek reçelini sıkın ve her tararına pudra şekeri serpin.