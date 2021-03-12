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Gelinim Mutfakta Berliner ve Donut tarifi | Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta yarışmacılarının yaptığı Berliner ve Donut tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Berliner ve Donut tarifi | Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

BERLİNER ve DONUT MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru İçin malzemeler şöyle;

*3 su bardağı
*1 su bardağı oda sıcaklığında süt
*2.5 çorba kaşığı şeker
*1 paketin stant maya
*2 çorba kaşığı
*3 adet yumurta sarısı
*1 çimdik tuz

Kızartmak için;

*2 bardak sıvıyağ

Berliner'in İçi İçin malzemeler şöyle;

*1 bardak çilek reçeli
*2 çorba kaşığı sıcak su

Berliner'in Üzeri İçin;

*2 çorba kaşığı pudra şekeri

Donut'un üzeri için malzemeler şöyle;

*80 gr.bitter pul çikolata
*3 çorba kaşığı pasta süsü

Gelinim Mutfakta Berliner ve Donut tarifi | Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

BERLİNER ve DONUT NASIL YAPILIR? 

*Hamur malzemelerini derin bir kapta ya da hamur yoğurucuda pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. *Güzelce mayalandırdım.
*Elinizdeki hamuru ikiye bölün.
*Böldüğünüz bir parçayı 6 ya bölüp, yuvarlayın.
*Bezelerin ortasını çay bardağı yardımıyla kesin.
*Üzerini örtüp dinlenmeye alın. Bu yaptığımız işlem donutlar için.
*Kestiğiniz parçaları geri kalan hamura ekleyip, merdane yardımıyla açın ve bardak yardımıyla 6 adet yuvarlak kesin.
*Kestiğiniz yuvarlakları ikinci defa mayalanması için üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalandırın.
*Berliner için çilek reçeline iki çorba kaşığı sıcak su ekleyip blendırdan geçirin. Sıkma torbasına alın
*Donut için kremayı kaynatıp, ateşten alın ve içinde bitter çikolata pullarını eritin.
*Orta sıcaklıkta ısıttığınız sıvı yağda önlü arkalı olacak şekilde hamurları 5 dakika kızartın.
*Kızaran donatların üst yüzeyini çikolataya batırıp, pasta süsleriyle süsleyin.
*Kızaran berlinerlerin içine çekilmiş çilek reçelini sıkın ve her tararına pudra şekeri serpin.

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