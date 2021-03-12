Gelinim Mutfakta Berliner ve Donut tarifi | Berliner ve Donut nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

BERLİNER ve DONUT MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru İçin malzemeler şöyle;

*3 su bardağı

*1 su bardağı oda sıcaklığında süt

*2.5 çorba kaşığı şeker

*1 paketin stant maya

*2 çorba kaşığı

*3 adet yumurta sarısı

*1 çimdik tuz

Kızartmak için;

*2 bardak sıvıyağ

Berliner'in İçi İçin malzemeler şöyle;

*1 bardak çilek reçeli

*2 çorba kaşığı sıcak su

Berliner'in Üzeri İçin;

*2 çorba kaşığı pudra şekeri

Donut'un üzeri için malzemeler şöyle;

*80 gr.bitter pul çikolata

*3 çorba kaşığı pasta süsü

BERLİNER ve DONUT NASIL YAPILIR?

*Hamur malzemelerini derin bir kapta ya da hamur yoğurucuda pürüzsüz hale gelene kadar yoğurun. *Güzelce mayalandırdım.

*Elinizdeki hamuru ikiye bölün.

*Böldüğünüz bir parçayı 6 ya bölüp, yuvarlayın.

*Bezelerin ortasını çay bardağı yardımıyla kesin.

*Üzerini örtüp dinlenmeye alın. Bu yaptığımız işlem donutlar için.

*Kestiğiniz parçaları geri kalan hamura ekleyip, merdane yardımıyla açın ve bardak yardımıyla 6 adet yuvarlak kesin.

*Kestiğiniz yuvarlakları ikinci defa mayalanması için üzerini kapatıp 10 dakika daha mayalandırın.

*Berliner için çilek reçeline iki çorba kaşığı sıcak su ekleyip blendırdan geçirin. Sıkma torbasına alın

*Donut için kremayı kaynatıp, ateşten alın ve içinde bitter çikolata pullarını eritin.

*Orta sıcaklıkta ısıttığınız sıvı yağda önlü arkalı olacak şekilde hamurları 5 dakika kızartın.

*Kızaran donatların üst yüzeyini çikolataya batırıp, pasta süsleriyle süsleyin.

*Kızaran berlinerlerin içine çekilmiş çilek reçelini sıkın ve her tararına pudra şekeri serpin.