Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? |15 Mayıs Gelinim Mutfakta puanları
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 15 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif,Kıymet, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Gelinler bugün İrmikli Puding yapacak. İşte gelinlerin aldığı puanlar ve günün şanslı kazanını haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
İrmikli Puding nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta İrmikli Puding tarifi
BİLEZİKLERİ HANGİ GELİN ALDI
Bilezikleri bu hafta Kim Aldı ⇒ ELİF
Bu hafta elenen gelin ⇒ KIYMET
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ Neslihan oldu
Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒ Hatice oldu
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