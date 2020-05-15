Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? |15 Mayıs Gelinim Mutfakta puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Elif,Kıymet, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Gelinler bugün İrmikli Puding yapacak. İşte gelinlerin aldığı puanlar ve günün şanslı kazanını haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

İrmikli Puding nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta İrmikli Puding tarifi

BİLEZİKLERİ HANGİ GELİN ALDI

Bilezikleri bu hafta Kim Aldı ⇒ ELİF

Bu hafta elenen gelin ⇒ KIYMET

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ Neslihan oldu

Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒ Hatice oldu