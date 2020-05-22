Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? |22 Mayıs Gelinim Mutfakta puanları
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim alacak? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 22 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan, Elif, Dilek, Hatice mutfağa hızlı başladı.Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 22 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
BİLEZİKLERİ HANGİ GELİN ALDI?
Bilezikleri bu hafta Kim Aldı ⇒ ELİF
Bu hafta elenen gelin ⇒ Neslihan (Eleme yapılmadı)
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ Hatice oldu
Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒ Dilek oldu
KAYNANALARIN VERDİĞİ PUANLAR
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: 5 (kendi gelini)
Elif Gelin: 4 puan
Neslihan Gelin: 1 puan
Dilek Gelin: 1 puan
Fatma Kaynana
Dilek Gelin: 1 puan (kendi gelini)
Elif Gelin: 4 puan
Neslihan gelin 5 puan
Hatice Gelin: 3 puan
Çiğdem kaynana:
Elif gelin: 5 Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: 1 puan
Dilek gelin: 2 puan
Hatice gelin: 2 puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: 4 (kendi gelini)
Elif gelin: 1 puan
Dilek gelin: 1 puan
Hatice gelin: 5 puan
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