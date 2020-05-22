Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? |22 Mayıs Gelinim Mutfakta puanları

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan, Elif, Dilek, Hatice mutfağa hızlı başladı.Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? 22 Mayıs Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

BİLEZİKLERİ HANGİ GELİN ALDI?

Bilezikleri bu hafta Kim Aldı ⇒ ELİF

Bu hafta elenen gelin ⇒ Neslihan (Eleme yapılmadı)

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta kazananı ⇒ Hatice oldu

Gelinim Mutfakta Günün Sonuncusu ⇒ Dilek oldu

KAYNANALARIN VERDİĞİ PUANLAR

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: 5 ( kendi gelini)

Elif Gelin: 4 puan

Neslihan Gelin: 1 puan

Dilek Gelin: 1 puan

Fatma Kaynana

Dilek Gelin: 1 puan ( kendi gelini)

Elif Gelin: 4 puan

Neslihan gelin 5 puan

Hatice Gelin: 3 puan

Çiğdem kaynana:

Elif gelin: 5 Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin: 1 puan

Dilek gelin: 2 puan

Hatice gelin: 2 puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin: 4 (kendi gelini)

Elif gelin: 1 puan

Dilek gelin: 1 puan

Hatice gelin: 5 puan