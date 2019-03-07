Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 7 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 7 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün (7 Mart Perşembe gelinler, ....... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nergis, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 7 Mart Perşembe günün birincisi kim oldu?
İşte kayınvalidelerin puanları:
Gülderen Kaynana:
Güneş Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Gülcan Gelin - puan
Nergis Gelin - puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)
Güneş Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Nergis Gelin- puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- puan
Nergis Gelin- puan
Güneş Gelin- puan
Filiz Kaynana:
Nergis Gelin- puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Güneş Gelin- puan
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..... oldu. Günün en düşük puanını ise ..... aldı.
GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI
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