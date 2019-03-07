Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 7 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün (7 Mart Perşembe gelinler, ....... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nergis, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 7 Mart Perşembe günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Gülcan Gelin - puan

Nergis Gelin - puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)

Güneş Gelin- puan

Gülcan Gelin- puan

Nergis Gelin- puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- puan

Nergis Gelin- puan

Güneş Gelin- puan

Filiz Kaynana:

Nergis Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- puan

Gülcan Gelin- puan

Güneş Gelin- puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..... oldu. Günün en düşük puanını ise ..... aldı.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI