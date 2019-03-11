Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor.Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 11 Mart Pazartesi Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün 11 Mart Pazartesi gelinler, ..... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Nagehan, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 11 Mart Pazartesi günün birincisi kim oldu?

İşte kayınvalidelerin puanları:

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Gülcan Gelin - puan

Nagehan Gelin - puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)

Güneş Gelin- puan

Gülcan Gelin- puan

Nagehan Gelin- puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- puan

Nagehan Gelin- puan

Güneş Gelin- puan

Aynur Kaynana:

Nagehan Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- puan

Gülcan Gelin- puan

Güneş Gelin- puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..... oldu. Günün en düşük puanını ise ..... aldı.

Gelinim Mutfakta'ya geçtiğimiz hafta Nergis gelin ve Filiz kayınvalide veda ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI