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  3. Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 15 Mart Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 15 Mart Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün 15 Mart Cuma gelinler, Kağıt Helvalı Magnolia tatlısını pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi,  Neslihan, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 15 Mart Cuma günün birincisi kim oldu?

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin -  puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin -  puan

Gülcan Gelin -  puan 

Neslihan Gelin -   puan

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin-   puan (kendi gelini)

Güneş Gelin-  puan

Gülcan Gelin-  puan

Neslihan Gelin-  puan

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin-  puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin-   puan

Neslihan Gelin-  puan

Güneş Gelin-  puan

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Aynur Kaynana:

Neslihan Gelin-  puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin-   puan

Gülcan Gelin-  puan

Güneş Gelin-   puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ....... puanla .....  ve ..... oldu. Günün en düşük puanını ise .... puanla ...... aldı.

Kağıt Helvalı Magnolia nasıl yapılır? Kağıt Helvalı Magnolia tarifi..Kağıt Helvalı Magnolia nasıl yapılır? Kağıt Helvalı Magnolia tarifi..

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI

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