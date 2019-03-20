Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 20 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün 19 Mart Salı gelinler, ....... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Beyza , Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 19 Mart Salı günün birincisi kim oldu?

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - 4 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 3 puan

Gülcan Gelin - 1 puan

Beyza Gelin - 5 puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)

Güneş Gelin- puan

Gülcan Gelin- puan

Beyza Gelin- puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- puan

Beyza Gelin- puan

Güneş Gelin- puan

Nazlı Kaynana:

Beyza Gelin- 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- 1 puan

Gülcan Gelin- 3 puan

Güneş Gelin- 4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini .... puanla ..... oldu. Günün en düşük puanını ise .... puanla .... aldı.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI