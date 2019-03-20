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  3. Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 20 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 20 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

 

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün 19 Mart Salı gelinler, ....... yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi,  Beyza , Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 19 Mart Salı günün birincisi kim oldu?

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - 4 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - 3 puan

Gülcan Gelin - 1 puan 

Beyza Gelin -  5 puan

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin-   puan (kendi gelini)

Güneş Gelin-  puan

Gülcan Gelin-  puan

Beyza Gelin-  puan

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin-  puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin-   puan

Beyza Gelin-  puan

Güneş Gelin-  puan

Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?

Nazlı Kaynana:

Beyza Gelin- 5 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- 1 puan

Gülcan Gelin- 3 puan

Güneş Gelin- 4 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini .... puanla ..... oldu. Günün en düşük puanını ise .... puanla .... aldı.

 

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI

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