Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta’da bugün 21 Mart Perşembe gelinler, Fasulye ezmesi ve anne köftesi yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Beyza , Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 21 Mart Perşembe günün birincisi kim oldu?

Gülderen Kaynana:

Güneş Gelin - puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin - puan

Gülcan Gelin - puan

Beyza Gelin - puan

Reyhan Kaynana:

Ezgi Gelin- 1 puan (kendi gelini)

Güneş Gelin- 2 puan

Gülcan Gelin- 5 puan

Beyza Gelin- 4 puan

Besime Kaynana:

Gülcan Gelin- 4 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- 5 puan

Beyza Gelin- 3 puan

Güneş Gelin- 1 puan

Nazlı Kaynana:

Beyza Gelin- 3 puan (kendi gelini)

Ezgi Gelin- 5 puan

Gülcan Gelin- 4 puan

Güneş Gelin- 1 puan

Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..... puanla ...... oldu. Günün en düşük puanını ise ..... puanla ....... aldı.

GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI

FASULYE EZMESİ VE ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

FASULYE EZMESİ MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon

Üzeri için:

Maydanoz, zeytin, zeytinyağı, toz kırmızı biber

Fasulye Ezmesi Yapılışı

Haşlanmış fasulyenin kabuklarını çıkarıyoruz. Tüm malzemeyi güzelce blendırdan geçiriyoruz. Üzerini zeytin, maydanoz, dereotu ya da baharatla süsleyerek servis ediyoruz.

ANNE KÖFTESİ MALZEMELER

500 gr dana kıyma

1 adet yumurta

1 adet soğan

2 diş sarımsak

Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi

1 tatlı kaşığı domates salçası

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı köfte baharatı

Tuz

Anne Köftesi Yapılışı

Derin bir kaba soğan rendelenir.

Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak ,baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu eklenir.

Güzelce yoğrulur

.Pürüzsüz bir hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendirilir

.Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartalım.

Yanına patates ve biberde kızartıp servis yapabilirsiniz.