Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 21 Mart Perşembe Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün 21 Mart Perşembe gelinler, Fasulye ezmesi ve anne köftesi yemeğini pişirecek. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Beyza , Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 21 Mart Perşembe günün birincisi kim oldu?
Gülderen Kaynana:
Güneş Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Gülcan Gelin - puan
Beyza Gelin - puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin- 1 puan (kendi gelini)
Güneş Gelin- 2 puan
Gülcan Gelin- 5 puan
Beyza Gelin- 4 puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin- 4 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- 5 puan
Beyza Gelin- 3 puan
Güneş Gelin- 1 puan
Nazlı Kaynana:
Beyza Gelin- 3 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- 5 puan
Gülcan Gelin- 4 puan
Güneş Gelin- 1 puan
Gelinim Mutfakta'nın günün kazanan gelini ..... puanla ...... oldu. Günün en düşük puanını ise ..... puanla ....... aldı.
GELİNİM MUTFAKTA FRAGMANI
FASULYE EZMESİ VE ANNE KÖFTESİ NASIL YAPILIR?
FASULYE EZMESİ MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1/2 (yarım) çay kaşığı kimyon
Üzeri için:
Maydanoz, zeytin, zeytinyağı, toz kırmızı biber
Fasulye Ezmesi Yapılışı
Haşlanmış fasulyenin kabuklarını çıkarıyoruz. Tüm malzemeyi güzelce blendırdan geçiriyoruz. Üzerini zeytin, maydanoz, dereotu ya da baharatla süsleyerek servis ediyoruz.
ANNE KÖFTESİ MALZEMELER
500 gr dana kıyma
1 adet yumurta
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Yarım çay bardağı galeta veya ekmek içi
1 tatlı kaşığı domates salçası
Yarım demet maydanoz
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı pul biber
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı köfte baharatı
Tuz
Anne Köftesi Yapılışı
Derin bir kaba soğan rendelenir.
Üzerine yumurta, ince kıyılmış maydanoz rendelenmiş sarımsak ,baharatlar, tuz, ekmek içi veya galeta unu eklenir.
Güzelce yoğrulur
.Pürüzsüz bir hale gelince köftemizi yarım saat buzdolabında dinlendirilir
.Daha sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elimizle sekil verip yapışmaz bir tavada kızartalım.
Yanına patates ve biberde kızartıp servis yapabilirsiniz.
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