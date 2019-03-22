Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir?
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Mart Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 22 Mart Cuma Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün 22 Mart Cuma gelinler, elmalı fındıklı muhallebi tatlısını yapacak. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Beyza , Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 22 Mart Cuma gününün birincisi kim oldu?
Gülderen Kaynana:
Güneş Gelin - 5 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - 4 puan
Gülcan Gelin - 1 puan
Beyza Gelin - 3 puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)
Güneş Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Beyza Gelin- puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin- 4 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- 5 puan
Beyza Gelin- 3 puan
Güneş Gelin- 1 puan
Nazlı Kaynana:
Beyza Gelin- 4 puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- 1 puan
Gülcan Gelin- 5 puan
Güneş Gelin- 4 puan
Gelinim Mutfakta'ya bu hafta Güneş gelin ve Gülderen kayınvalide veda ediyor.
Gelinim Mutfakta'da bu hafta bileziğin sahibi kura çekimi ile Ezgi gelin ve Reyhan kayınvalide oluyor.
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.