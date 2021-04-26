Gelinim Mutfakta Bohça Kebabı tarifi | Bohça Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Bohça kebabı bezelyenin bol olduğu, et sotenin kreple bohçalanıp beşamel sos ile birleştirilmesiyle ortaya çıkan lezzetli bir yemektir. Gelinim Mutfakta'da yarışmacılar Bohça Kebabı yaparak en yüksek puanı almak için mücadele ediyor. Bizler de Gelinim Mutfakta programından Bohça Kebabı tarifini haberimizde derledik. Peki Bohça Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

BOHÇA KEBABI MALZEMELERİ

500 gr küçük doğranmış kuşbaşı et

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1-2 tane biber

1 tane domates ( ben yazdan hazırladığım konserveden 5-6 kaşık kullandım)

1 tane soğan

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Krep malzemesi şöyle;

1 buçuk su bardağı süt

2 yumurta

4-5 kaşık sıvı yağ

1 su bardağı kadar un

Tuz

Beşamel sos için malzemeler şöyle;

1 buçuk su bardağı süt

1 buçuk çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz karabiber

Üzerine kaşar peyniri dilimleri

BOHÇA KEBABI NASIL YAPILIR?

- Eti düdüklü tencerede biraz yumuşayana kadar pişirin, ardından tavaya alın ve yağını ekleyin.

-Sonra soğanı ve biberleri yemeklik doğrayıp tavaya ilave edin ve kavurun. Bezelyeleri de haşlayıp domateslerle beraber onu da ekleyip tuzunu, karabiberini atın.

-Etler iyice yumuşayana kadar pişirin sonra da ocağı kapatın. (Konserve bezelye de kullanılabilir)

-Krepler için bütün malzemeleri karıştırma kabına alıp çırpın. Ununu ayarlayın ve krep tavasının altını yağlayın.

-Hamurdan bir kepçe alıp ısıttığınız tavaya alın ve yayın. Hepsini sırasıyla aynı şekilde yapın.

-Beşamel sosu için un ve yağı küçük bir tencereye alın ve kavurun. Ardından sütü ekleyin, iyice karıştırıp pişirin tuz ve karabiberini ekleyip ocağın altını kapatın.

- Son olarak bir tane krebi bir kasenin içine serili bir şekilde yerleştirin.

-Etli karışımdan dört kaşık kadar krebin içine koyun ve önce karşılıklı iki tarafını etlerin üzerine katlayın sonra diğer iki katlayın ve pişireceğiniz tepsiye katlanmış tarafı alta gelecek şekilde yerleştirin.

-Hepsini aynı şekilde yapın ve üzerine beşamel sosunu dökün.

-Ardından da üzerine kaşar dilimleri yerleştirin ve önceden ısıttığınız 200 derece fırında pişirin.