Gelinim Mutfakta Boşnak Mantısı ve Şile Paprika tarifi | Boşnak Mantısı ve Şile Paprika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Boşnak Mantısı ve Şile Paprika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kanal D'nin sevilerek izlenen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün Boşnak Mantısı ve Şile Paprika yapan gelinler sunucu Seda Sayan ve kaynanalardan en yüksek puanı almak için yarışacak. İşte ev hanımları için Boşnak Mantısı ve Şile Paprika tarifi ...

BOŞNAK MANTISI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru için Malzemeler şöyle;

*4 su bardağı un

*1,5 su bardağı su

*Tuz

Kıymalı Harç için Malzemeler şöyle;

*400 gr. kıyma

*1 küçük boy soğan – ince yemeklik doğranmış

*Tuz

*Karabiber

Hamuru Açmak için Malzemeler şöyle;

*100 gr. tereyağı

*4 – 5 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Üzeri için Malzemeler şöyle;

*Yoğurt

*Tereyağı

*Pul biber

BOŞNAK MANTISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kaba un, su, tuz ve 1 kaşık sıvı yağ ekleyip yoğurun. (Kulak memesi kıvamında olmalı)

Ardından yumruk büyüklüğünde 5 eşit bezeye ayrın.

Sonra bezelerin her biri tabak büyüklüğünde açın. Üstlerine sıvı yağ sürülüp üst üste koyun.

Hamurların arasını yağlayıp yarım saat dinlendirin.

Daha sonra iç harcı için iki adet küp doğranmış soğanı sıvı yağda rengi dönene kadar kavurun.

İlk sıcaklığı giden soğanlara kıyması çiğden ekleyin.

Tuzu ve baharatları konularak yoğrularak birbirine harmanlanır.

Dinlenen hamur sofra genişliğinde oklava ile açılır.

İri kareler halinde kesilir.

Kıymalı harç konulan her bir hamur parçası bohça şeklinde kapatılır.

Kapanan taraf alta gelecek şekilde fırın tepsisine dizilir.

Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

Fırından çıkartılan Boşnak Mantılarının üzerine el ile su serpiştirilip üzerine bez kapatılıp dinlenmeye alınır.

İlk sıcaklığı geçince sarımsaklı yoğurtla üzeri kaplanıncaya değin muamele edilir.

Tereyağında hafifçe kavrulmuş kırmızı toz biber yoğurtlu örtünün üzerine gezdirin ve hazır...

ŞİSE PAPRİKA MALZEMELERİ VE TARİFİ

*1 kilo tatlı köy biberi ya da çarliston

*1 Su bardağı kırıklı ve yarım yağlı beyaz peynir

*1 kahve fincanı zeytinyağı

ŞİSE PAPRİKA NASIL YAPILIR?

Öncelikle köy biberlerini kor ateşte közleyin.

Sonra közlenmiş biberlerinizin kabuklarını güzelce soyun.

Ardından orta büyüklükte bir sahana, uçları sahanın ortasında birleşecek şekilde yan yana sıkıca dizin.

Biberlerinizin üzerine önce peynirlerinizi her yanına gelecek şekilde serpiştirip zeytinyağı gezdirin ve kapağını kapatın .

Son olarak kısık ateşte peynirler eriyene kadar pişirin, ve hazır... Afiyet Olsun!