Gelinim Mutfakta 19 Şubat Cuma günü kim elendi? Kanal D ekranlarının renkli yarışma programı Gelinim Mutfakta tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi her gün 14.00'da Seda Sayan'ın sunumuyla yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar arasında çekişmeler eksik olmuyor. Tüm hafta boyunca yarışan gelinler için geri sayım başladı. Peki Gelinim Mutfakta 19 Şubat Cuma günü kim elendi? | Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 19 ŞUBAT CUMA

Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler arasındaki gerilimler ve çekişmeler devam ediyor. Birbirinden güzel ve iddiaları gelinler el lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar kapmak istiyor. Gelinler bugün "Padişah Yastığı" tatlısı ile kıyasıya yarıştı. Şimdi Gelinim Mutfakta hayranları günün birincisi gelinin kim? olduğunu merak ediyor.

GELİNİM MUTFAKTA 19 ŞUBAT CUMA GÜNÜ KİM ELENDİ?

19 Şubat 2021 Cuma günü Gelinim Mutfakta programına bu hafta eleme olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİĞİ HANGİ GELİN ALDI?

19 Şubat 2021 Cuma günü haftanın birincisi olup altın bileziklere sahip olan gelin Ayten oldu.

Gelinim Mutfakta Padişah Yastığı tarifi | Padişah Yastığı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?