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  3. Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 12 Nisan Pazartesi full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE

Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 12 Nisan Pazartesi full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE

Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE |Haftanın 1. gününde Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta için Canlı Yayın izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta 12 Nisan 2021 Pazartesi Canlı İzleme linki...

Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 12 Nisan Pazartesi full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE

Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan sunmaktadır. Kanal D ekranlarında yayımlanan yemek yarışma programı hafta içi her gün saat 13.00'da başlamaktadır. İşte Gelinim Mutfakta bugün Canlı Yayın izle Kanal D linki...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN CANLI İZLE KANAL D 12 NİSAN PAZARTESİ

GELİNİM MUTFAKTA 9 NİSAN CUMA TEKRAR İZLE YOUTUBE

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI 

*Ece

*Ayten

*Seda

*Esra

Gelinim Mutfakta 12 Nisan Pazartesi puan durumu | 12 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Gelinim Mutfakta 12 Nisan Pazartesi puan durumu | 12 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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