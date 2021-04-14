Sivaslı sporcudan Avrupa gururu! Kick Boks’ta Avrupa şampiyonu olduKütahya'da çiftçiye destek amaçlı tarım danışmanı görevlendirildiAv sezonunda kuralları yok sayanlara ceza yağdı! İstanbul'da yasa dışı balık avcılığına 11 milyon lira ceza kesildiZonguldak'ta koronavirüs tedbirleri atında turizm haftası kutlandıSahillerdeki insan yoğunluğuna barikatlı çözüm! Çanakkale sahilleri pandemi nedeniyle kapatıldıNihan Ünsal, Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdiKocaeli'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar yaşadıkları o anı anlattıAntalya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkulukları yenileniyorGelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE

Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE

Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE |Haftanın 4. gününde Kanal D'nin en çok izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta için Canlı Yayın izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Gelinim Mutfakta 15 Nisan Perşembe Canlı İzleme linki...

Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE

Gelinim Mutfakta'yı Seda Sayan sunmaktadır. Kanal D ekranlarında yayımlanan yemek yarışma programı hafta içi her gün saat 13.00'da başlamaktadır. İşte Gelinim Mutfakta bugün Canlı Yayın izle Kanal D linki...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN CANLI İZLE KANAL D 15 NİSAN PERŞEMBE

GELİNİM MUTFAKTA 14 NİSAN ÇARLAMBA TEKRAR İZLE YOUTUBE

GELİNİM MUTFAKTA NEDİR?

Gelinim Mutfakta yarışması Kanal D'nin uzun soluklu bir yarışma programıdır. Bu yarışmada hem yemek hem gelin hem kaynana hem de bol ödül var. Yarışmanın sunuculuğunu Seda Sayan üstlendi.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU

Gelinim Mutfakta programında ilk hafta 4 yarışmacı gelin kaynana oluyor. Her hafta bir gelin kaynana ikilisi birinci olarak ödüle ulaşırken bir gelin kaynana da Gelinim Mutfakta yarışmasına veda ediyor. Seda Sayan'ın sunumuyla gelinler yarışıyor, kaynanalar puan veriyor! Her gün günün birincisi belirleniyor. Günün birincisine herhangi bir ödül verilmezken haftanın birincisi çifte 5 adet altın bilezik ödülü veriliyor.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI 

*Ece

*Ayten

*Seda

*Esra

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT