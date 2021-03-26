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Gelinim Mutfakta Cevizli Revani tarifi| Cevizli Revani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta yarışma programında haftanın sonuna gelindi. Gelinler yeni bölümde Cevizli Revani yaparak puanları toplamaya çalışacak. Peki Cevizli Revani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Cevizli Revani tarifi...

Gelinim Mutfakta Cevizli Revani tarifi| Cevizli Revani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Cevizli Revani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta yemek yarışmasını izleyen seyirciler Cevizli Revaninin tarifini araştırmaya başladı. Bizler de sizler için Cevizli Revaninin yapışı ve malzemeleri hakkında detaylara haberimizde yer verdik. 

CEVİZLİ REVANİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Cevizli Revani malzemeleri;

3 adet yumurta
2 su bardağı yoğurt
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı şeker
3 su bardağı irmik
2 su bardağı un
2 kabartma tozu
1 vanilya
1 su bardağı ceviz

Şerbeti için;

4 su bardağı şeker
4 su bardağı su

Gelinim Mutfakta Cevizli Revani tarifi| Cevizli Revani nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

CEVİZLİ REVANİ NASIL YAPILIR?

Şerbeti hazırlayın

Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra yağ ve yoğurt karıştırılır. 

Ardından sırasıyla tüm malzemeleri kaba ilave edin.

Tepsiye döküp fırına koyun.

Piştikten sonra fırından çıkartıp şerbeti dökün ve soğuduktan sonra servis yapın. (Şerbet soğuk, kek ılık olmalı )

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