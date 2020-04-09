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Gelinim Mutfakta çeyrek atını kim aldı? |9 Nisan Gelinim Mutfakta puanları

Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 9 Nisan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...

Gelinim Mutfakta çeyrek atını kim aldı? |9 Nisan Gelinim Mutfakta puanları

Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Yağmur, Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar! 

Kanal D Gelinim Mutfakta 9 Nisan canlı izlemek için linki tıklayınız

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ

Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ketojenik ekmekKetojenik ekmek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ketojenik ekmek

Hüsniye Kaynana:

Hatice Gelin: (kendi gelini)

Burçin Gelin:  puan 

Neslihan Gelin: puan                                          

Yağnur Gelin:  puan

Nilgün Kaynana

Yağnur Gelin:  puan (kendi gelini)

Burçin Gelin:  puan

Neslihan gelin:  puan

Hatice Gelin:  puan

Özden kaynana:

Yağmur gelin:  Puan (kendi gelini)

Neslihan gelin:  puan

Yağnur gelin:  puan                                                                     

Hatice gelin:  puan

Reyhan Kaynana:

Neslihan gelin: (kendi gelini)

Burçin gelin:  puan

Yağnur gelin:  puan 

Hatice gelin:  puan

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Çeyrek altını alan yarışmacı belli olduktan sonra haberimizde olacaktır.




GÜNDEM ÖZETİ


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