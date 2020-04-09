Gelinim Mutfakta çeyrek atını kim aldı? |9 Nisan Gelinim Mutfakta puanları
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 9 Nisan Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelini haberimizde...
Yeni haftanın yeni yarışmacıları olan Neslihan,Yağmur, Yağnur, Hatice mutfağa hızlı başlıyorlar. Birlikte kaynanalar odasına kendi düzenlerini koyuyorlar!
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GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN MENÜSÜ
Ketojenik ekmek nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta ketojenik ekmek
Hüsniye Kaynana:
Hatice Gelin: (kendi gelini)
Burçin Gelin: puan
Neslihan Gelin: puan
Yağnur Gelin: puan
Nilgün Kaynana
Yağnur Gelin: puan (kendi gelini)
Burçin Gelin: puan
Neslihan gelin: puan
Hatice Gelin: puan
Özden kaynana:
Yağmur gelin: Puan (kendi gelini)
Neslihan gelin: puan
Yağnur gelin: puan
Hatice gelin: puan
Reyhan Kaynana:
Neslihan gelin: (kendi gelini)
Burçin gelin: puan
Yağnur gelin: puan
Hatice gelin: puan
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Çeyrek altını alan yarışmacı belli olduktan sonra haberimizde olacaktır.
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