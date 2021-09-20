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Gelinim Mutfakta çiçek soğanı tarifi | Çiçek soğanı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk gününde gelinler çiçek soğanı tarifini deniyor. İzleyiciler ise yapılışını merakla araştırıyor. Peki Çiçek soğanı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta çiçek soğanı tarifi...

Gelinim Mutfakta çiçek soğanı tarifi | Çiçek soğanı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler çiçek soğanı tarifini deniyor. Programı kaçırmadan izleyen seyirciler ise çiçek soğanı tarifinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Biz de Çiçek soğanı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta çiçek soğanı tarifi...

ÇİÇEK SOĞANI MALZEMELERİ

1 adet beyaz soğan

2 adet yumurta

250 mililitre süt

200 gram un

1 çay bardağı nişasta

4 yemek kaşığı bayat ekmek kırıntısı

2 tatlı kaşığı kekik

2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

2 tatlı kaşığı sarımsak tozu ya da 3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

Sıvı yağ

ÇİÇEK SOĞANI TARİFİ

Mümkün olan en büyük ve düzgün şekilli soğanı kullanmaya çalışın.
Tepesini kesip kabuklarını soyun ancak kökünü ayırmayın.
Soğanı ters yüz edip kökü üstte kalacak şekilde kesme tahtasına yerleştirin.
Kökten 1 santimetre kalacak şekilde soğanı dik, yatay ve diyagonal olmak üzere dört kez kesip 8 parçaya bölün. (Soğanınız yeterince büyükse 12 ya da 16 parça da kesebilirsiniz.)
Yeniden kaldırıp kökü alta gelecek şekilde tahtanın üzerine hafifçe atın ve parçaların çiçek gibi açılmasını sağlayın. (Soğanı buzlu suya koyarsanız daha kolay açılır.)
Diğer yanda un, nişasta, ekmek kırıntısı, tuz, sarımsak ve baharatları güzelce karıştırın.
Yumurtayı ve sütü de ayrı bir yerde çırpın.
Sıvı yağı derin bir tencerede ısıtmaya başlayın.
Açılan soğanı kurulayıp önce unlu sonra yumurtalı sonra tekrar unlu karışıma bulayın. Buladığınız malzemelerin soğan parçaları arasına güzelce girdiğinden emin olun.
Güzelce kapladığınız soğanı bir kevgir yardımıyla yağa alın ve tencerenin ortasında tutarak kızartın.
Kızaran soğanı yağdan alıp kağıt havlunun üzerinde fazla yağını çektirin.
Ketçap, hardal gibi soslarla servis edebilirsiniz.

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