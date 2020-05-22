Gelinim Mutfakta Çikolatalı Elma ve Armut Topları

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Gelinim Mutfakta da hafta boyunca yarışan 4 gelin yaptıkları yemeklerle birinci olmaya çalışıyor. Gelinlerin bugünkü menüsü ise Çikolatalı Elma ve Armut Topları oldu. İşte Çikolatalı Elma ve Armut Topları yemeğinin malzemeleri ve yapılış tarifi.

Çikolatalı Elma ve Armut Topları Malzemeleri

200 gr. pötibör bisküvi – 1 paket

1 adet kırmızı elma – rende

1 adet armut – rende

1 su bardağı fındık – dövülmüş

1 yemek kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı sumak

Üzeri için Malzemeler

1 su bardağı bitter çikolata

4 – 5 yemek kaşığı krema – bitter için

½ su bardağı beyaz çikolata

2 – 3 yemek kaşığı krema – beyaz için

Çikolatalı Elma ve Armut Topları Nasıl Yapılır?

Elma ve armudunuzun kabuklarını soyun.

Rendenin kalın tarafıyla elmanızı ve armudunuzu rendeleyin.

Fındıklarınızı hafif toz haline gelene kadar çekin.

Pötibör bisküvileri bir parçalayıcının içerisinde toz haline getirin.

Bir karıştırma kabında elma, armut, pötibör bisküvi, fındık, tarçın ve sumağı ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Yoğurduğunuz harcı buzdolabında 30 – 45 dakika ya da derin dondurucu da 10 – 15 dakika bekletin.

Buzdolabında ya da derin dondurucuda beklettiğiniz harçtan cevizden biraz daha küçük toplar yuvarlayıp, bir tabağa dizin.

Üzeri için;

Bitter çikolatayı benmaride eritin ve içerisine krema koyup karıştırın.

Beyaz çikolatayı benmari de eritin ve içerisine krema koyup karıştırın.

Birleştirmek için;

Hazırladığınız toplarınızı servis edeceğiniz tabağa alıp üzerine erittiğiniz bitter çikolatayı gezdirin.

Bitter çikolatanızın üzerine de beyaz çikolatayı şeritler halinde gezdirerek servis edin.