Gelinim Mutfakta Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği tarifi | Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği nasıl yapılır? Çıtır Tavuk ve Bisküvi Ekmeği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

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ÇITIR TAVUK VE BİSKÜVİ EKMEĞİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

Bisküvi ekmeği malzemeleri

175 gr un (yaklaşık 1 su bardağı+bir su bardağından 2 parmak eksik un)

4 yemek kaşığı tereyağ

1/2 (yarım) çay bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

Çıtır Tavuk Malzemeleri

2 adet tavuk göğsü (ortadan ikiye bölünmüş ve inceltilmiş)

1/2 (yarım) bardak süt

1 diş rendelenmiş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytin yağı

1,5 bardak galeta unu(ben fırında kızarttığım ekmekleri rondodan geçirerek elde ediyorum)

Tuz

Karabiber

Kekik

Köri (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı parmesan peyniri (isteğe bağlı)

GELİNİM MUTFAKTA ÇITIR TAVUK VE BİSKÜVİ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

Ekmek için un ve oda sıcaklığındaki tereyağını karıştırıyoruz.

Karışım iri parçalı toz gibi olacak.

Kalan malzemeyi ekleyip hamuru yoğuruyoruz.

Hamur kıvam alınca merdane ile 3 cm yüksekliğinde açıyoruz ve bardakla keserek ekmeklerimizi elde ediyoruz.

Ekmeklerimizi 200 derecede önceden ısınmış fırında pişiriyoruz (15 dakika civarında pişmiş oluyor).

Çıtır tavuk için, tavuk etlerini; süt, sarımsak, sıvı yağ ve kekik karışımında 2 saat dinlendiriyoruz.

Bir kapta galeta unu, arzu edersek parmesanı ve baharatları karıştırıyoruz (kekik tekrar ilave edebilirsiniz). Sosta dinlenmiş tavuklarımızı galeta unu karışımına buluyoruz.

Tavukları 200 derecede önceden ısınmış fırında pişiriyoruz (tavuğun büyüklüğüne göre genelde 25-40 dakika arasında pişiyor).

Afiyet olsun.