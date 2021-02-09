Gelinim Mutfakta Damla Kıran ve kayınvalidesi Gül Hanım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin başarılı yarışması Gelinim Mutfakta'nın 636. Bölüm ile başlayan 128. Haftasında yeni yarışmacı dahil oldu. Gelin Damla Kıran, kaynana Gül Ersoy ile programa katıldı. Peki Damla Kıran kimdir, kaç yaşında, nereli? Gelinim Mutfakta Damla kayınvalidesi Gül Hanım kimdir? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA VE KAYINVALİDESİ GÜL HANIM KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yemek yarışma programına Damla ve kayınvalidesi Gül Hanım damga vurdu. Gül Hanım, Seda hanım gibi şarkıcı olduğunu, Sibel Can, İbrahim Tatlıses gibi isimlere vokalistlik yaptığını söyledi. Ayrıca oğlunu çok zor şartlar altında büyüttüğünü anlattı.

Gül Ersoy, aynı zamanda O Ses Türkiye şampiyonu olan Alkan Dalgakıran'ın da annesidir. Oğlu da Seda Sayan ile de aynı sahnede konser vermiştir. Fenerbahçeli olan Gül Hanım, gelininin el lezzetine çok güveniyor. Gül Hanım 44 yaşında ve Yalovalıdır.