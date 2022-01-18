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Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programına bu hafta dahil olan gelin Damla Yağmur, izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik...

Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?

Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta programında her cuma gerçekleşen elemenin ardından haftanın başında yeni yarışmacılar programa dahil oluyor. Bu hafta yarışmaya dahil olan gelin Damla Yağmur, izleyicinin dikkatini çekti. Biz de bunun üzerine haberimizde 'Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının yanıtına yer verdik...

Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA YAĞMUR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta Yarışmasına 17 Ocak 2021 Pazartesi günü katılan isim Damla Yağmur Kaya Almalı oldu. Kayınvalidesi Nurcan Almalı ile birlikte yarışmaya katılan Damla Yağmur izleyicinin dikkatini çekti. Nursel Ergin'in sunumunu yaptığı programın geçen haftaki bölümünde Dilek ve Hatice ikilisi elenmiş, onların yerine bu hafta yeni isimlerin geleceği açıklanmıştı. 

1996 yılında dünyaya gelen Damla Yağmur, aslen Kayserilidir ve 3,5 yıllık evlidir. Bir kız çocuğu sahibi olan Damla Yağmur Ankara'da ikamet ediyor. Damla Yağmur, Instagram üzerinden el yapımı ürünler yapıp satıyor; aynı zamanda Instagramda çok sayıda takipçisi de var.

Damla Yağmur, yarışmanın ilk günü itibariyle rakibini de açıkladı. Sunucunun, "Kimi göndermek istiyorsunuz" sorusuna Damla Yağmur, "Yeşim'i" cevabını vererek en dişli yarışmacıyı kendine rakip gördüğünü ilan etmiş oldu. Yarışmanın ilk günü itibariyle rakiplerine boyu ve güzelliğiyle gözdağı veren yeni yarışmacının kalıcı olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. 

Gelinim Mutfakta Damla Yağmur kimdir, nereli, kaç yaşında?

KAYINVALİDE NURCAN KİMDİR?

Yarışmacının kayınvalidesi Nurcan hanım da kişiliği ve konuşmasıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı oldu. Gelinim Mutfakta kayınvalide Nurcan Almalı hanım ise 49 yaşındadır. Nurcan Almalı aslen Erzurumludur. Gelinim Mutfakta Nurcan hanım 31 yıllık evlidir. 3 oğlu bir de torunu var. Ankara'da ikamet eden Nurcan hanım ev hanımıdır.

Emine Özfalcı
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