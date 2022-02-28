Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz cuma günü yapılan elemenin ardından bugün yarışmaya dahil olan Deniz izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DENİZ KİMDİR? GELİNİM MUTFAKTA DENİZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen yarışma programına katılan Deniz ve kaynanası Naciye merak uyandırdı.

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz, ''Çok iddialıyız hepinizi yollamaya geldik buradan. Benim bileziklerim var. '' dedi.