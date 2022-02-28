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Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yeni gelin merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta diğer gelin Deniz'in elenmesinin ardından yerine yine Deniz geldi. Peki Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz kaç yaşında, nereli?

Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz kaç yaşında, nereli?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında geçtiğimiz cuma günü yapılan elemenin ardından bugün yarışmaya dahil olan Deniz izleyici tarafından merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz  kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DENİZ KİMDİR? GELİNİM MUTFAKTA DENİZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Nursel Ergin'in sunduğu Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen yarışma programına katılan Deniz ve kaynanası Naciye merak uyandırdı.

Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Deniz, ''Çok iddialıyız hepinizi yollamaya geldik buradan. Benim bileziklerim var. '' dedi. 

Gelinim Mutfakta Deniz kimdir? Gelinim Mutfakta Deniz kaç yaşında, nereli?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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