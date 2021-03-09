Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nuray kim? Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen yemek yarışma programı Gelinim Mutfakta'da son hafta elenen yarışmacı Saniye oldu. Yeni haftada ise Dudu gelin ve kayınvalidesi Nuray Hanım programa dahil oldu. Peki Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Nuray kim?

GELİNİM MUTFAKTA DUDU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dudu Hanım ve Nuray Hanım Mersin'in Tarsus ilçesinden yarışmaya katıldı. Yörük kızı olduğunu dile getiren Dudu, henüz 18 yaşında. Haftanın ilk gününde Dudu, Sakız adındaki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye ediyor. Seda Sayan, gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA NURAY KİM?

Kayınvalide Nuray Hanım Adanalı. Nuray Hanım hakkında ise baka bir bilgi bulunmuyor.