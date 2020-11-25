Gelinim Mutfakta Elbasan tava tarifi |Elbasan tava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Elbasan tava yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Elbasan tava yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Elbasan tava nasıl yapılır? Elbasan tava tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ELBASAN TAVA MALZEMELERİ VE TARİFİ

2 adet orta boy soğan

2 adet yeşil biber

3-4 diş sarımsak

1/2 (yarım) çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

Sıcak su

Sosu için:

1 su bardağı un

2 yumurta sarısı

1 su bardağı süzme yoğurt

1 su bardağı et suyu

Tuz

Üzeri için:

Kırmızı toz biber

ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir.

Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur.

Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir.

5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.

Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır.

Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir.

Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.

Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı.

Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür.

En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Ben toz biber serpmedim. Tercihe kalmış.

Sıcak olarak servis yapılır.