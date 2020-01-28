Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden gitti? Yarışmadan ayrıldı mı?
Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında yer alan Elif Akçam geçen hafta kazandığı anda beklenmedik bir zamanda yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan 446. Bölüm fragmanında da olmayınca herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Elif Akçam ise bir yazı paylaşarak duruma açıklık getirdi.
Gala Caldirola'nın duş videosu nefesleri kesti!
Yasak Elma 67. bölüm fragmanı yayınlandı
Simpsons dizisi geleceği yine tahmin etti! Korkutan virüsün bölümünü çekmiş
Fenerbahçe Kulübü'nün yardım paketleri depremzedelere ulaştı!
28 Ocak 2020 Salı 17:42
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT