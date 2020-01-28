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  3. Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden gitti? Yarışmadan ayrıldı mı?

Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden gitti? Yarışmadan ayrıldı mı?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında yer alan Elif Akçam geçen hafta kazandığı anda beklenmedik bir zamanda yarışmaya veda etti. Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan 446. Bölüm fragmanında da olmayınca herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Elif Akçam ise bir yazı paylaşarak duruma açıklık getirdi.

Gelinim Mutfakta Elif Akçam neden gitti? Yarışmadan ayrıldı mı?

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28 Ocak 2020 Salı 17:42

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