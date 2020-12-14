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  3. Gelinim Mutfakta Elmalı Crumble tarifi | Elmalı Crumble nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Elmalı Crumble tarifi | Elmalı Crumble nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Elmalı Crumble tarifi nedir? Elmalı Crumble bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Elmalı Crumble tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Elmalı Crumble yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta Elmalı Crumble tarifi | Elmalı Crumble nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Elmalı Crumble yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Elmalı Crumble yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Elmalı Crumble nasıl yapılır? Elmalı Crumble tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ELMALI CRUBLE TARİFİ VE MALZEMELERİ

4 elma
Yarım limonun suyu
1.5 çay bardağı şeker
Yarım tatlı kaşığı tarçın
1 paket vanilya
Hamur için

125 gr tereyağı (küp doğranmış)
1+1/4 su bardağı un
Yarım su bardağı toz şeker
1 çay bardağı esmer şeker
1 tutam tuz

Gelinim Mutfakta Elmalı Crumble tarifi | Elmalı Crumble nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ELMALI CRUBLE NASIL YAPILIR?

Meyve olarak her gün her öğün keyifle tüketebileceğiniz elma ile hazırlayacağınız tarifler. Elmaların kabuklarını soyup yarım ay şeklinde doğrayın ve geniş bir kaba alın. Limon suyu ekleyip harmanlayın. Şeker, vanilya, tarçın ilave edip iyice karıştırdıktan sonra fırın kabına yayın.

Hamur için tereyağı, un, şeker, tuzu mutfak robotunda kısa aralıklarla çalıştırarak kırıntı kıvamına gelinceye kadar karıştırın. Hamur parçalarını elmaların üzerine yayın. 190 dereceye ayarlanmış fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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