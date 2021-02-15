Gelinim Mutfakta Esra kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Fatma kim?

Gelinim Mutfakta 12 Şubat günü 92 puanla, 5 altın bileziğin sahibi Zeynep oldu. Damla ise en düşük puanla yarışmaya veda eden isim oldu. 15 Şubat günü yarışmaya Esra Hanım ve Kaynanası Fatma Hanım katıldı. Yarışmacının takipçileri ikili hakkında araştırmalar yapmaya başladı. İşte gelin Esra Hanım ve kaynana Fatma hanım hakkında bilgiler...

GELİNİM MUTFAKTA ESRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA NERELİ?

Esra Birinci aslen Trabzonlu eşiyle Samsun'da yaşıyor. 4 yıllık evli olan Esra Hanım'ın mesleği ekonomist. Ancak işini bırakıp çocuklarına ve eşine zaman ayırmayı tercih etmiş. Mükemmelliyetçi bir tarafının olduğunu söyleyen Esra Hanım çabuk sinirlenen ve çabuk sönen bir yapıda olduğunu belirtti.

GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA FATMA KİMDİR?

Esra Hanım'ın kayınvalidesi Fatma Hanım 52 yaşında ve 2 damat sahibi. Esra Hanım Fatma Hanım'ın tek gelini. Maske imalatında çalışan Fatma Hanım gelinine sert davranışıyla dikkat çekiyor.