Gelinim Mutfakta Fatih Sarması tarifi | Fatih Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Fatih Sarması tarifi ... Ekranları başındaki izleyiciler bir yandan Gelinim Mutfakta programını takip ederken bir yandan da programdaki yemek tarifini alarak mutfaklarında deniyor. Bizler de sizler için Fatih Sarması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte afiyetle yiyebileceğiniz Fatih Sarması tarifi...

FATİH SARMASI MALZEMELERİ

Keki İçin malzemeler şöyle;

4 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat (kabartma tozu da olur, yine aynı miktar koyun)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Arası İçin malzemeler şöyle;

1 küçük kase çok ince dövülmüş ceviz

1 tatlı kaşığı toz tarçın

5 yemek kaşığı bal

Şerbeti İçin malzemeler şöyle;

1 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

1 çay kaşığı limon suyu veya nohut kadar limon tuzu

Üzerini Süslemek İçin malzemeler şöyle;

1 küçük kase kelebek ceviz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi ve toz Antep fıstığı

1 tatlı kaşığı toz tarçın

FATİH SARMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kekini hazırlıyoruz. Yumurta ile şekeri çırpıyoruz. Yağı ekledikten sonra iyice çırpmaya devam ediyoruz. Sonra unu ekleyip devam edelim çırpmaya...

Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine birazcık sıvı yağ döküp kağıt peçete ile kağıdın her yerini yağlayalım. Hazırladığımız malzemeyi güzelce üzerine dökelim.

Önceden ısıtılmış fırında, 180 derecede 15-20 dakika kadar pişiriyoruz.

Kek pişerken, şerbeti 20 dakika kaynatıp sonra soğumaya bırakalım.

Fırından çıkan keki 5 dakika soğutup üzerine yemek kaşığı yardımıyla soğuk şerbeti çok az gezdirerek döküyoruz. Sonra da aynı şekilde balı dökelim.

Ardından cevizi ve tarçını her yerine serpelim. Yağlı kağıdı açarak, keki rulo yaparak saralım.

Üzerine de kalan şerbeti gezdirerek döküyoruz.

Son olarak da buzdolabında 15 dakika bekletelim ve süslemek için olan malzemeleri dilediğimiz gibi kullanalım.

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