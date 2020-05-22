Gelinim Mutfakta final mi yapıyor? Gelinim Mutfakta yayınlanmayacak mı?

Gelinim Mutfakta final mi yapıyor? Gelinim Mutfakta neden yayınlanmayacak mı? Haftanın son eleme gününde Gelinim Mutfakta programı merak edilmeye başlandı. İşte yarışma hakkındaki detaylar..

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Haftanın son gününde yarışan gelinler çeyrek altını ve bilezikleri almaya çalışacak. Pazartesinden itibaren ise Gelinim Mutfakta yarışması yayınlanmayacak. Program 530.bölümü sezon finali yapacak.