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Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifi | Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışma programında bugün gelinler Fındıklı Fantastik Köfte tarifini deniyor. Peki Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Haberimizden Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifini öğrenebilirsiniz...

Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifi | Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Fındıklı Fantastik Köfte tarifini deniyor. Tarifi merak eden seyirciler nasıl yapıldığını araştırıyor. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta Fındıklı Fantastik Köfte tarifine yer verdik. Peki T Fındıklı Fantastik Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Fındıklı Fantastik Köfte tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA FINDIKLI FANTASTİK KÖFTE MALZEMELERİ

-Yarım kilo kıyma

-2 soğan

-2 diş sarımsak

-5 domates

-2 dilim ekmek içi

-1 çay bardağı süt

-4 çorba kaşığı sıvıyağ

-2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşarpeyniri

-1 su bardağı iri çekilmiş fındık içi

-1 çay kaşığı köfte baharatı

GELİNİM MUTFAKTA FINDIKLI FANTASTİK KÖFTE YAPILIŞI

-Soğan ve sarımsakları kıyın. Domatesleri küp küp doğrayın.

-Ekmek dilimlerini ufalayıp kıymayla karıştırın.

-Üzerine soğan, sarımsak, peynir, ekmek, tuz ve baharatı ilave edip yoğurun.

-Köfte harcından parçalar koparıp şekil verin.

-Köfteleri fındığa bulayın ve kızartmaya başlayın. Sıcak olarak servis yapın. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun...

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