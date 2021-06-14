Gelinim Mutfakta Fırında Etli Bostan Patlıcan tarifi | Fırında Etli Bostan Patlıcan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Fırında Etli Bostan Patlıcan tarifi... Fırında yapılan en leziz yemeklerin başında gelen Etli Bostan Patlıcan bugün Gelinim Mutfakta mutfağına konuk oluyor. Yarışmacılar Fırında Etli Bostan Patlıcan yaparak hünerlerini sergileyecek. Yemeği en güzel yapan gelin günün birincisi olarak çeyrek altın kazanacak. Peki Fırında Etli Bostan Patlıcan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

FIRINDA ETLİ BOSTAN MALZEMELER

3 adet bostan patlıcan

Yarım kg kuşbaşı doğranmış et

3 çorba kaşığı sıvı yağ

2 adet soğan

7 adet sivri biber

2 adet domates

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı karabiber

kimyon

Tuz

5-6 dal maydanoz

Kızartmak için:

1 su bardağı sıvı yağ

Sos için:

1 tatlı kaşığı salça

1 çay bardağı su

FIRINDA ETLİ BOSTAN NASIL YAPILIR?

İlk olarak alacalı soyduğumuz patlıcanları boylamasına ortadan ikiye kesip, tatlı kaşığı veya bıçak yardımıyla içlerini çıkarıyoruz.

Kızgın sıvı yağda hafifçe kızarttıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyoruz. Sonra ayrı bir yerde kuşbaşı eti, suyunu salıp yeniden çekene dek soteliyoruz. Daha sonra sıvı yağ, kıyılmış soğan ve sarımsak ilave edip sotelemeye devam ediyoruz.

Sonrasında 4 adet biberi doğruyoruz ve kabuğunu soyduğumuz küp doğranmış domates ekleyip 1-2 dakika pişiriyoruz.

Ardından da ocaktan alıp, karabiber, kimyon, tuz ve kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz. Harcı patlıcanların içlerine pay ettikten sonra kalan 3 adet biberi ortadan ikiye keserek patlıcanların üstüne yerleştiriyoruz.

Son olarak sos için salçayı su ile açıp, fırın tepsisinin tabanına gezdiriyoruz ve önceden ısıttığımız 180 derece fırında üstleri hafif kızarana dek pişiriyoruz. Afiyet Olsun...