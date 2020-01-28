Gelinim Mutfakta Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte tarifi

Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte

8 adet tavuk baget

8 adet milföy hamuru

1 yumurta

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ

Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte

Bagetleri haşlayın. Yumuşamış olan milföy hamurlarını elinizle bastırarak genişletin. Buzların sağ kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Tavukların üzerine tuz ve baharat serpin. Bagetleri kemik kısımları dışarıda kalacak şekilde bırakarak hamur ile sarın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizerek. Üzerine yumurta sarısı ile sıvı yağı karıştırarak sürün. 250 derece ısıttığınız fırında pişirin. Afiyet olsun.

Erişte Tarifi

Tereyağlı Erişte Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı erişte

3-4 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Sıcak su

Tuz

Tereyağlı Erişte Tarifi Yapılışı