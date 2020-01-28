Gelinim Mutfakta Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte tarifi
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte yapacak. Gelinlerin yapacağı Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 28 Ocak Salı yemek tarifi.
Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..
Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte
- 8 adet tavuk baget
- 8 adet milföy hamuru
- 1 yumurta
- Tuz
- Karabiber
- Sıvı yağ
Fırında Milföylü Tavuk ve Erişte
Bagetleri haşlayın. Yumuşamış olan milföy hamurlarını elinizle bastırarak genişletin. Buzların sağ kısımlarını alüminyum folyo ile sarın. Tavukların üzerine tuz ve baharat serpin. Bagetleri kemik kısımları dışarıda kalacak şekilde bırakarak hamur ile sarın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizerek. Üzerine yumurta sarısı ile sıvı yağı karıştırarak sürün. 250 derece ısıttığınız fırında pişirin. Afiyet olsun.
Erişte Tarifi
Tereyağlı Erişte Tarifi İçin Malzemeler
- 3 su bardağı erişte
- 3-4 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Sıcak su
- Tuz
Tereyağlı Erişte Tarifi Yapılışı
- Tereyağı ve sıvı yağ birlikte eritilir.
- Erişteler eklenir ve renk değiştirinceye kadar kavrulur.
- Tuz ve üzerini 1.5 parmak geçecek kadar sıcak su eklenip ağzı kapalı olarak orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirilir.
- Piştikten sonra tel tel oluncaya kadar dinlendirilir ve servis edilir. Afiyet olsun…
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