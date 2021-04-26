Gelinim Mutfakta'da yarışmacılardan Seda Hanım bir kaza geçirdiğinden dolayı yarışmadan ayrıldı. Seda Hanım'ın yerine eski yarışmacı Gönül Hanım programa dahil oldu. Bu hafta Gönül Hanım ve kaynanası Yüksel Hanım yarışacak. Programın takipçileri Gelinim Mutfakta Gönül kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta kaynana Yüksel kim? sorularını araştırıyor. Bizler de sizler için Gönül Hanım ve kaynanası Yüksel Hanım hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

GELİNİM MUTFAKTA GÖNÜL VE KAYINVALİDESİ YÜKSEL KİMDİR?

Gönül Hanım yarışmaya başlar başlamaz diğer gelinleri kızdırmayı başarıyor. İddiaları sözleriyle okların hedefi olan yeni gelin sivri dilli olması nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle kayınvalidesine karşı net tavrı herkesi şaşırtıyor.

Programa ilk girişinde rakiplerine, 'Burada bir yemek pişsin. Kayınvalideler güzel bir yemek yesin. Mutfağı ele alayım dedim, geldim' demesi dikkat çekmişti.

Gönül Hanım ve kaynanası Yüksel Hanım hakkında henüz bilgi bulunmuyor. Bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

İstanbul'da yaşayan Gönül Harşitlioğlu'nun hırslı bir yapısı var. Hazır cevap biri olan 26 yaşındaki yarışmacı aslen Trakyalı. Beylikdüzü’nde ikamet eden Harşitlioğlu'nun 1,5 yaşında da bir kızı var. 5 yıllık evli olduğunu ve 3 yıl kaynanası ile birlikte yaşadığını söyledi. Şimdi ise kendi evinde yaşadığını söyleyen Gönül Hanım'ın mesleği ise Diş hekimi asistanı. Ancak su an çalışmadığını söyledi.