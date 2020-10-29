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  3. Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 29 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 29 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Kanal D ekranlarının sevilen yemek programı Gelinim Mutfakta'da gelinler yemekleriyle damak zevklerini şenlendirmeye devam ediyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da gün birincisi kim oldu? Çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 29 Ekim çeyrek altını kim aldı?

Yeni sezonda  yeniden Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Gelinim Mutfakta da yeni hafta bomba gibi başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıların kıyasıya rekabet ettiği Gelinim Mutfakta da  29 EKİM günün birincisi kim oldu? Peki Gelinim Mutfakta yeni sezon yarışmacıları kim? 29 Ekim Çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA'DA GÜNÜN BİRİNCİSİ GELİN KİM OLDU? 29 EKİM PERŞEMBE

Gelinim Mutfakta yeni sezonda birbirinden iddialı yarışmacılar ile haftanın dördüncü gününde birbirinden güzel lezzetlerini yarıştırıp kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarıştı. Peki Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 29 EKİM PERŞEMBE GÜNÜN BİRİNCİSİ 

 

SERPİL HANIM

Aysun: 1

Ezgi: 4

Zeynep: 2

İlayda: 5

GÜLCAN HANIM 

İlayda: 1

Ezgi: 5

Zeynep: 2

Aysun: 4

YASEMİN HANIM

Zeynep: 2

Ezgi: 4

İlayda: 1

Aysun: 5

NURTEN HANIM

Zeynep: 1

Ezgi: 2

İlayda: 5

Aysun: 1

ONUR BÜYÜKTOPÇU PUANLARI

Ezgi: 1

Zeynep: 3

İlayda: 5

Aysun: 4

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN ALDI?

Gelinim Mutfakta'da haftanın dördüncü gününde çeyrek altın alan isim İlayda oldu.

Berna Akkaya
Editör


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