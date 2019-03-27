Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 27 Mart canlı izle!
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
Gelinim Mutfakta’da gelinler bugün yine kıyasıya yarışıyor. Gelinim Mutfakta’da bugünkü çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Puan tablosu nedir? 27 Mart Çarşamba Gelinim Mutfakta’da günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin…
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün 27 Mart Çarşamba gelinler, elmalı fındıklı muhallebi tatlısını yapacak. Kıyasıya yarışan Güneş, Ezgi, Beyza, Gülcan Gelin’den hangisi çeyrek altını aldı? Gelinim Mutfakta’da bugün günün kazananı kim oldu? İşte 27 Mart Çarşamba gününün birincisi kim oldu?
Kanal D Gelinim Mutfakta 27 Mart canlı izlemek için linki tıklayınız!
Birsel Kaynana:
Burcu Gelin - puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin - puan
Gülcan Gelin - puan
Beyza Gelin - puan
Reyhan Kaynana:
Ezgi Gelin- puan (kendi gelini)
Burcu Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Beyza Gelin- puan
Besime Kaynana:
Gülcan Gelin- puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- puan
Beyza Gelin- puan
Burcu Gelin- puan
Nazlı Kaynana:
Beyza Gelin- puan (kendi gelini)
Ezgi Gelin- puan
Gülcan Gelin- puan
Burcu Gelin- puan
Gelinim Mutfakta'nın günün en yüksek puanını alan gelini .... puanla .... oldu. Dünün en düşük puanını ise .... puanla ....... aldı.
Gelinim Mutfakta'da günün birincisi ........ puanla ....... çeyrek altının sahibi oldu.
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