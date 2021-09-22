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Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi | Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler güveç kebabı tarifini deniyor. Harika lezzetlerden biri olan güveç kebabını evinde denemek isteyen vatandaşlar tarifi merakla araştırıyor. Peki Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi | Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Güveç Kebabı yapıyor. Tarifi merak eden izleyici nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi...

GÜVEÇ KEBABI MALZEMELER

 Yarım kilo kuşbaşı et
 2 adet domates
 5 adet sivri biber
 3 adet patlıcan
 10 diş sarımsak
 1 yemek kaşığı tereyağı
 3 yemek kaşığı sıvı yağ
 Tuz, karabiber, kimyon

Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi | Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

GÜVEÇ KEBABI TARİFİ

Patlıcanları alacalı soyup iri kuşbaşı doğrayın. İri doğranmış domates, küp doğranmış kuru soğan, sarımsak, iri doğranmış sivri biber, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip karıştırın.

Güveçte tereyağını eritin.

Etleri ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Sebzeleri de güvece alıp üzerine sıvı yağ gezdirin.

Güvecin ağzını alüminyum folyoyla kapatın.

Kısık ateşte pişirin.

Ilınınca başka bir kaba ters çevirerek çıkarın.

Servis yapın.

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