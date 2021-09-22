Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi | Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Güveç Kebabı yapıyor. Tarifi merak eden izleyici nasıl yapıldığını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde Güveç kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta güveç kebabı tarifi...

GÜVEÇ KEBABI MALZEMELER

Yarım kilo kuşbaşı et

2 adet domates

5 adet sivri biber

3 adet patlıcan

10 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber, kimyon

GÜVEÇ KEBABI TARİFİ

Patlıcanları alacalı soyup iri kuşbaşı doğrayın. İri doğranmış domates, küp doğranmış kuru soğan, sarımsak, iri doğranmış sivri biber, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip karıştırın.

Güveçte tereyağını eritin.

Etleri ekleyip suyunu çekene kadar kavurun.

Sebzeleri de güvece alıp üzerine sıvı yağ gezdirin.

Güvecin ağzını alüminyum folyoyla kapatın.

Kısık ateşte pişirin.

Ilınınca başka bir kaba ters çevirerek çıkarın.

Servis yapın.