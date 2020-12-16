Gelinim Mutfakta Hamsili Pilav tarifi | Hamsili Pilav nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Hamsili Pilav yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Hamsili Pilav yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Hamsili Pilav nasıl yapılır? Hamsili Pilav tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ VE MALZEMELERİ

1,5 kilo hamsi

3 adet soğan (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1,5 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı karabiber

Tuz, maydanoz, tereyağı, sıvıyağ

HAMSİLİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Hamsiler güzelce ayıklanır ve kılçıkları temizlenip yıkanır. Hamsiler suda 20 dakika kadar bekletilir ve tuz, limon suyu eklenir. Bu sayede hamsi kokusu pilava sinmez. Kuş üzümleri bir kaseye alınıp ılık suda bekletilir. Pirinçler yıkanıp sıcak suda tuz eklenip bekletilir. Tencereye tereyağı ve sıvı yağ koyulur. Soğanlar eklenip kavrulur. Fıstıklar eklenip kavurmaya devam edilir. Kuş üzümlerinin suyu süzülür ve tencereye eklenir. Karabiber, yenibahar, tuz eklenir. Pirinçler eklenip suyu da eklenip kısık ateşte pişirilir. Pişince maydanoz eklenip karıştırılır. Borcam tereyağıyla iyice yağlanır ve hamsiler dizilir. İç harcı eklenip gene hamsi dizilir. Üzerine çok az sıvı yağ dökülür. 180 derece fırında 25 dakika kızarana kadar pişirilir.