Gelinim Mutfakta Hünkar Beğendi tarifi | Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Seda Sayan'ın Kanal D ekranlarında sunduğu Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Hünkar Beğendi yapıyor. İzleyiciler patlıcan yatağında kuşbaşı etlerle size eşsiz lezzet veren Hünkar Beğendinin tarifini araştırmaya başladı. Hünkar Beğendi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Hünkar Beğendi tarifi...

HÜNKAR BEĞENDİ MALZEMELERİ

200 gr kuşbaşı et

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 adet biber

1 adet domates

Yaklaşık 1 yemek kaşığı salça

1,5-2 su bardağı su

Tuz, karabiber

Beğendi için;

3 adet patlıcan

1 çay bardağı süt (az gelirse ilave edebilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

Tuz

Yarım su bardağı kaşar rendesi

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

ilk olarak patlıcanlar fırında ya da ocakta közlenir. (Ben kemer patlıcan kullandığım için beğendi çekirdekli oldu. Siz mümkünse çekirdeksiz patlıcan kullanın)

Közlenen patlıcanlar kabuğu soyulup doğranır.

Tavada yağ ve un kavrulur.

Patlıcanlar tavaya eklenir ve iyice ezilir.

Ocağın altı iyice kısılarak süt yavaş yavaş karıştırarak patlıcana ilave edilir.

İyice karıştırılır.

Ardından kaşar eklenir, ocak kapatılır.

Kaşar da tamamen karıştırılarak beğendi hazırlanır.

Ayrı bir tava yağ ile ocağa konur.

Tava ısındığında etler ilave edilir.

Etler suyunu bırakıp çekene kadar kavrulur.

İnce doğranmış soğan ve biberler eklenir.

Onlar da kavrulunca salça eklenip karıştırılır.

Salçadan sonra çekirdekleri alınıp doğranmış domates eklenir.

1,5-2 su bardağı su da göz kararı eklenerek kapağı kapatılıp etler pişene kadar pişirilir.

Piştikten sonra tuzu karabiberi eklenir. (Eğer etiniz geç pişecek bir et ise düdüklüde haşlayıp yapabilirsiniz. Su yerine et suyunuzu ilave edip pişirirseniz de aynı tadı elde edersiniz.)

Servis tabağınıza önce beğendiyi üstüne de etinizi koyarak servis edebilirsiniz.