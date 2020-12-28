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  3. Gelinim Mutfakta İmam Bayıldı tarifi | İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta İmam Bayıldı tarifi | İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İmam Bayıldı tarifi nedir? İmam Bayıldı bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı İmam Bayıldı tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte İmam Bayıldı yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta İmam Bayıldı tarifi | İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İmam Bayıldı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün İmam Bayıldı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta İmam Bayıldı tarifi | İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İMAM BAYILDI MALZEMELERİ VE TARİFİ

6 adet orta boy patlıcan
Sıvıyağ
3 adet orta boy soğan
1 diş sarımsak
3 adet büyük boy domates
4 adet sivri biber
1 çay kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
Maydanoz
 

İMAM BAYILDI YAPILIŞI

Patlıcanların saplarını keserek yıkayın ve kurulayın.
Tavada zeytinyağını kızdırın.
Patlıcanları dizin.
Ağzını kapaklı kapatın.
Kısık ateşte patlıcanların her yerini hafif kızartın.
Kızaran patlıcanları havlu kâğıt serili bir tabağa alın.
Kabuklarını soyun.
Daha sonra fırın tepsisine dizin.
Ortalarını bir bıçakla çizin.
İç malzemesi için tavaya aldığınız zeytinyağı ile soğanları ve sarımsakları soteleyin.
Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domatesleri ve kıyılmış biberleri katın.
Domates suyunu salıp çekene kadar sotelemeye devam edin.
Toz şeker ve tuzunu katın.
Hazırladığınız iç harcı patlıcanların ortasına yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dakika pişirin.
İsteğe bağlı üzerini maydanozla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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